Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

- В вашей семье были люди, принимавшие участие в сражениях?

- Дядька, брат моего отца, был действующим военным на нескольких фронтах. При всех наших встречах, особенно 9 мая, мы всегда пели песни, они были обязательным ритуалом. Все по велению души и сердца вместе проводили время. Мне, зацепившему военному годы, вспоминаются некоторые моменты того времени.

Мой дядя всегда закрывался и замыкался в такие дни. У него не было желания показывать себя героем. Он относился душевно-настороженно к своим публичным проявлениям. Наверное, боялся, что его заподозрят в мнимом героизме. Семейная скромность, чего уж тут.

Дедушка и бабушка моей жены были партизанами в Псковской области. Они поведали нам много трагических рассказов, которые брали за душу. Рассказывали, как они принимали участие в боях. Для этого надо обладать большим мужеством.

Григорий Петерсон