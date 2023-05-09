Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

«У меня воевал отец. Он дважды был ранен, вернулся с фронта инвалидом, был награждён медалями. Он родился в 1918 году, воевал под Сталинградом, потом попал в госпиталь. После этого снова вернулся на фронт. Он подорвался и остался без ног, но пуля у него в ногах сидела до конца жизни. Он был артиллеристом и командовал взводом.

Он оставил нам брошюрку, в которой написал, что он был готов умереть за родину, которая его кормила и дала образование. Дело в том, что он был сиротой, а его воспитывала тётя», - сказал Гаджиев.

Григорий Петерсон