Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Константин Марадишвили может дебютировать за сборную Грузии в грядущем июне – в этом месяце национальная грузинская команда будет играть очередные матчи отбора на Евро-2024.

Как отмечает «РБ Спорт», сейчас Марадишвили в ускоренном порядке получает грузинский паспорт. Поэтому его перспективы сыграть за сборную Грузии вполне вероятны.

Сборная Грузии выступает в отборе на чемпионат Европы в квинтете в компании сборных Испании, Шотландии, Норвегии и Кипра. 17 июня грузинские футболисты на выезде сразятся с киприотами, а 20 июня – с шотландцами.

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