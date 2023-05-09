Рианчо сделал прогноз на серебряного призёра РПЛ

Известный тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», сделал прогноз на серебряного призёра РПЛ.

На текущий момент второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА. «Ростов» отстаёт от «армейцев» на одно очко, а «Спартак» - на два.

«Тенденция последних пяти матчей показывает, что ЦСКА набрал отличный ход. Думаю, они станут серебряными призерами РПЛ», - сказал Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом России уже стал «Зенит». Питерцы оформили титул за счёт воскресной победы над «Спартаком» со счётом 3:2.