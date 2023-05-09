Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» высказались о будущем Ташуева

09 Мая 2023 • 17:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
13.05 18:00

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем главного тренера грозненского клуба Сергея Ташуева.

Спортивный деятель отметил, что переговоры начались и закончились, когда наставник пришёл к руководству.

« У него есть чёткое понимание, что он дальше работает. Всё остальное – формальности», - приводит слова Айдамирова Metaratings.ru.

Напомним, что 64-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года.

Грозненский клуб после 26 туров Российской премьер-лиги располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка.

14 мая «Ахмат» сыграет на выезде против «Динамо». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмед Айдамиров Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
18:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» должен довериться Абаскалю
18:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре – о Сперцяне: «Мне нравится стиль его игры»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» хочет прекратить гегемонию «Зенита»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Самсонов заявил, что не покинет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
18:14 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» провёл достойный матч против «Зенита»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес останется в ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
17:55 · Россия. Премьер-лига
Агент спартаковца Дуарте возмущён высказываниями экспертов
17:52 · Россия. Премьер-лига
Стаматов: «Футболисты «Зенита» играют на уровень выше всех игроков РПЛ»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сделал прогноз на серебряного призёра РПЛ
17:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци надеется, что «Спартак» финиширует вторым в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» сравнил «Газпром Арену» с «Камп Ноу»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Возраст Набабкина? Для защитника это нормально»
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о будущем Ташуева
17:27 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев выделил ещё один клуб РПЛ, кроме «Зенита»
Все новости
Рекомендуем