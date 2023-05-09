В «Ахмате» высказались о будущем Ташуева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем главного тренера грозненского клуба Сергея Ташуева.

Спортивный деятель отметил, что переговоры начались и закончились, когда наставник пришёл к руководству.

« У него есть чёткое понимание, что он дальше работает. Всё остальное – формальности», - приводит слова Айдамирова Metaratings.ru.

Напомним, что 64-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года.

Грозненский клуб после 26 туров Российской премьер-лиги располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка.

14 мая «Ахмат» сыграет на выезде против «Динамо».