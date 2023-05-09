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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев выделил ещё один клуб РПЛ, кроме «Зенита»

09 Мая 2023 • 17:27 Комментировать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев выделил ещё один клуб в Российской премьер-лиге, кроме «Зенита». Питерцы, как известно, в конце прошлой неделе оформили свой пятый чемпионский титул подряд.

«Единственная команда, кроме «Зенита», которая максимально использует свой ресурс - это «Ростов». Клубы РПЛ уступают «Зениту» в организационных вопросах. Такого большого разрыва от команд не должно быть», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Гаджиев также отметил, что отрыв в Премьер-лиге не отражает реального соотношения сил между «Зенитом» и другими командами.

«Ростов» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Гаджиев: «Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Гаджи Гаджиев
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