Гаджиев выделил ещё один клуб РПЛ, кроме «Зенита»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев выделил ещё один клуб в Российской премьер-лиге, кроме «Зенита». Питерцы, как известно, в конце прошлой неделе оформили свой пятый чемпионский титул подряд.

«Единственная команда, кроме «Зенита», которая максимально использует свой ресурс - это «Ростов». Клубы РПЛ уступают «Зениту» в организационных вопросах. Такого большого разрыва от команд не должно быть», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Гаджиев также отметил, что отрыв в Премьер-лиге не отражает реального соотношения сил между «Зенитом» и другими командами.

«Ростов» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Гаджиев: «Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ»