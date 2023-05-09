Полиция задержала 37 фанатов на матче «Зенит» - «Спартак»

В воскресенье в Российской премьер-лиге проходил матч между «Зенитом» и «Спартаком». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на матче полицейскими было задержано 37 болельщиков. Речь идёт о «Газпром Арене» и прилегающих к ней территориях.

По данным источника, 18 человек были задержаны рядом со стадионом в состоянии алкогольного опьянения. 12 фанатов задержали за пребывание в опьянении непосредственно на территории «Газпром Арены». Ещё семь человек задержали за попытку попасть на стадион без карты болельщика.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и досрочно стал чемпионом России.