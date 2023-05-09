«Клермон» собирается воспользоваться опцией выкупа защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, об этом сообщает портал Score.

По данным источника, руководство французского клуба в ближайшее время собирается воспользоваться данной функцией, несмотря на попытки агента футболиста «притормозить» переговоры между сторонами.

Ранее СМИ сообщали, что в договоре аренды между французским и российским клубами прописана сумма компенсации в размере четырёх миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Кофрие принял участие в 22 играх, но не отметился результативными действиями.

Его действующее соглашение со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2025 года.