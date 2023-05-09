«Клермон» собирается воспользоваться опцией выкупа защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, об этом сообщает портал Score.
По данным источника, руководство французского клуба в ближайшее время собирается воспользоваться данной функцией, несмотря на попытки агента футболиста «притормозить» переговоры между сторонами.
Ранее СМИ сообщали, что в договоре аренды между французским и российским клубами прописана сумма компенсации в размере четырёх миллионов евро.
В текущем сезоне Лиги 1 Кофрие принял участие в 22 играх, но не отметился результативными действиями.
Его действующее соглашение со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2025 года.
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