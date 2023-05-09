Каряка высказался о кризисе «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился комментарием о возможном вылете самарской команды из РПЛ.

«Как «Крыльям» выбраться из кризиса? Наверное, выигрывать. Сейчас очки всем нужны. Поэтому концовка будет жаркой и интересной. Надо выигрывать, нового еще ничего не придумали», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Эксперт признался, что не знает, чего не хватает команде Игоря Осинькина, в Кубке России они хорошо себя показали, но в чемпионате у них почему-то не получается. По мнению Каряки, «Крылья» не вылетят в Первую лигу, но могут попасть в стыки.

После 26 туров самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 25 очков.