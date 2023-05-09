Президент «Урала» Григорий Иванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне.

«Конечно, в моей семье есть те, кто принимал участие в сражениях. Думаю, что в каждой семье есть люди, которые были на той войне. К сожалению, своего деда, который воевал, я не застал. Второй мой дед был в тылу во время войны. У нас край промышленный, здесь тоже ковалась победы. У жены оба деда воевали и получили награды. Война коснулась всех и принесла в семьи много горя», - сказал Иванов.