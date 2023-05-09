Данни: «Зенит» - самый сильный клуб России

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Мигель Данни высказался о досрочном чемпионстве команды с берегов Невы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Португалец поздравил «сине-бело-голубых» с очередным чемпионством и считает, что все последние титулы абсолютно заслужены.

«На данный момент это самый сильный клуб России. Посмотрим, что нас будет ждать в следующем сезоне», - приводит слова Данни «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» после победы над московским «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ за четыре игры до конца национального первенства гарантировал себе золотые медали пятый год подряд.