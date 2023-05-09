Хиддинк считает, что Семак был бы успешен в Европе

Под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов, включая нынешний. Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк считает, что рулевой питерского клуба добивался бы успехов и в Европе.

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит». Он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», - сказал Хиддинк, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в своё время Гус Хиддинк тренировал сборную России. Под руководством нидерландца российская национальная команда занимала третье место на чемпионате Европы в 2008 году.