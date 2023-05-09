ЦСКА сохранит Набабкина

ЦСКА сохранит в своих рядах защитника Кирилла Набабкина. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб продлит контракт с 36-летним футболистом ещё на один сезон. По данным источника, вопрос практически решён.

В сезоне 2022/2023 Набабкин провёл за ЦСКА 28 матчей. В них опытный защитник забил один гол – в августовском матче против «Ахмата».

Добавим, что Кирилл Набабкин перебрался в ЦСКА в декабре 2009 года. Ранее защитник выступал за футбольный клуб «Москва».

ЦСКА на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 13 мая – против «Торпедо».