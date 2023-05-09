Лаксальт: «Цель «Динамо» — закончить сезон наилучшим способом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Наша цель — закончить сезон наилучшим способом для нас и фанатов. Мы хотим побеждать. Слухи об уходе Йокановича? Я не слежу за неофициальными новостями. Я игрок — моя цель помогать команде», — приводит слова Лаксальта издание «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 26 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 42 набранных очка.