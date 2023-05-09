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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» Зиньковский не заметил судейских ошибок в матче с «Зенитом»

09 Мая 2023 • 14:59 Комментировать

После матча Премьер-лиги России между «Зенитом» и «Спартаком» в обществе болельщиков и экспертов до сих пор обсуждают судейские решения Павла Кукуяна. Впрочем, полузащитник московской команды Антон Зиньковский не заметил ошибок рефери. Об этом он рассказал после игры.

«Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а [в игре с «Зенитом»] вроде всё по делу», - сказал Зиньковский, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Что касается спорных эпизодов с неназначенным пенальти и толчком в ходе голевой атаки «Зенита», то Зиньковский сразу после игры сказал, что не видел эти моменты.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 3:2 и обеспечил себе титул чемпиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Антон Зиньковский Павел Кукуян
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