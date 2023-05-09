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Кучаев назвал топ-клуб Европы, за который хотел бы играть

09 Мая 2023 • 14:34 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, за какой европейский клуб он хотел бы выступать.

«Я с детства, лет с пяти, болею за «Милан». Это вообще первая команда, о которой я узнал. Помню, у меня ещё была майка Кака... В общем, в идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан». Потому что это - детская мечта», - сказал Кучаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в среду «Милан» проведёт первый полуфинал Лиги чемпионов против «Интера». Игра стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Кучаев провёл за ЦСКА 19 матчей. В них 25-летний полузащитник записал на свой счёт три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Константин Кучаев
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