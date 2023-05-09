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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий – о чемпионстве «Зенита» в 2024 году: «Хорошая шутка» эксклюзив

09 Мая 2023 • 14:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
13.05 18:00

Известный российский спортивный функционер Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от очередного чемпионства «Зенита» в Российской премьер-лиге. Напомним, в воскресенье «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак»  и досрочно завоевали чемпионский титул.

- Вам показалось, что «Спартак» смог навязать «Зениту» борьбу в таком статусном матче?

- Да, конечно, хотя основную задачу команда не выполнила. Всё равно победа «Зенита» в матче и в чемпионате закономерна.

- Да, для «Зенита» эта победа в чемпионате стала пятой подряд. Такая гегемония всему российскому футболу играет на руку?

- Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Гегемония того или иного клуба – это нормально. В европейских чемпионатах часто бывает такое, что один и тот же коллектив выигрывает чемпионство. В России нужно немного иначе относиться к тотальному доминированию «Зенита». На такое его выступление влияет много факторов. Грамотный спортивный менеджмент, хорошая финансовая обеспеченность и селекция приводят клуб к такому результату. И давайте не будем забывать про работу Сергея Семака, который управляет коллективом, в котором выступают звёзды. Были примеры, когда иностранные именитые тренеры не справлялись с этой задачей. Сейчас у нас есть команды, которые могут составить «Зениту» конкуренцию. ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и другие.

- Многие уже поздравили «Зенит» с победой в чемпионате России в следующем году. Склонны согласиться с этой точкой зрения?

- Хорошая футбольная шутка. Я понимаю, что кого-то сильно раздражает такая гегемония. Но кто мешает другим клубам побороться за чемпионство? Возьмите то же «Динамо». Есть финансовые возможности, в прошлом сезоне они навязывали конкуренцию «Зениту», но в один момент что-то рассыпалось. В «Зените» иначе относятся к этому вопросу. Как-то они убеждают топовых игроков остаться в клубе. Гражданство им дают, ещё чего-то. Я восхищаюсь тем, как Семак на протяжении такого долгого времени управляет командой. Там в коллективе нет панибратства. Все игроки понимают, что с его решениями нет смысла спорить.

- То есть вы считаете все победы «Зенита» в чемпионатах тренерскими?

- Конечно. Иначе и быть не может. Понятно, что побеждают игроки, а проигрывают тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Непомнящий
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