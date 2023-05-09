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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Госдуме прокомментировали миллионные премии для игроков «Зенита»

09 Мая 2023 • 14:22 Комментировать

«Зенит» оформил титул чемпиона России, обыграв на своём поле «Спартак» со счётом 3:2. В прессе появилась информация о том, игрокам стартового состава питерский клуб выплатит по пять миллионов рублей в качестве премии. Комментарий на этот счёт дал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

По словам Свищёва, сумма в пять миллионов рублей для «Зенита» является незначительной. Депутат считает, что эти деньги можно было бы направить на другие цели.

«Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», - сказал Свищёв, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Свищёв
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