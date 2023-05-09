Кучаев: «Будет суперкруто, если Фернандес вернётся в ЦСКА»

Хавбек столичного ЦСКА Константин Кучаев высказался относительно потенциального возвращения защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Будет суперкруто, если Марио вернется. Для молодых ребят это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который приветствуется в любой команде. Фернандес - очень крутой человек», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в мае 2022 года Марио приостановил карьеру. Затем Фернандес на правах аренды перебрался в бразильский «Коринтианс». В прошлом месяце защитник досрочно разорвал сотрудничество с клубом.