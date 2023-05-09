Масалитин раскрыл фактор успеха «Зенита»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, в чем заключается фактор успеха петербургского «Зенита».

«Бразильские игроки - фактор успеха. Очень хороший бюджет. На эти деньги пригласили тренера. Подобрали футболистов, выбрали схему, подобрали под эту схему игроков. Схема работает и приносит результат», - передает слова Масалитина «Газета.Ру».

В последнем матче «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Серея Семака гарантировали себе пятое подряд чемпионство в Российской премьер-лиге.