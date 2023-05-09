Николич не вернётся в РПЛ - названа причина

Сербский специалист Марко Николич, который известен в чемпионате России по выступлениям за московский «Локомотив», не вернется в Премьер-лигу.

«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках. Наиболее возможными вариантами могут стать «Партизан» или «Маккаби» из Хайфы», - рассказал источник журналисту издания Sport24.

Напомним, что Николич занимал пост главного тренера «железнодорожников» с июня 2020 по октябрь 2021 года. После отставки из российского клуба 43-летний наставник находится в статусе беработного.