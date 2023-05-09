Хаджи: «Не страшно, если «Спартак» не попадёт в тройку»

Экс-менеджер столичного «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о турнирном положении подопечных Гильермо Абаскаля в Премьер-лиге.

«Не страшно, если «Спартак» не попадёт в тройку. Дело в отсутствии еврокубков - второе и третье места ничего не дают, кроме медалей. Но «Спартак» за призовое место ещё поборется», - приводятся слова Александра на страницах «Чемпионата».

В последнем матче Премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 2:3.

После 26 туров «красно-белые» с 49 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.