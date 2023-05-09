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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Испании оценили вероятность ухода Малкома из «Зенита»

09 Мая 2023 • 12:47 Комментировать

Испанские журналисты оценили вероятность ухода экс-игрока «Барселоны» Малкома из петербургского «Зенита». Согласно мнению журналиста Mundo Deportivo Хавьера Альфаро, российский клуб наверняка получит предложение по своему лидеру, но вряд ли продаст его.

В публикации журналист написал следующее: «По Малкому наверняка будет предложение, однако вытащить его из России будет нелегко».

Ранее в прессе появилась новость о возможном переходе бразильца в лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 26 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами (два – с пенальти) и семью голевыми передачами.

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Зенит Малком Филипе
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