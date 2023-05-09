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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова - Егорову: «Сексист в вечном поиске мозга»

09 Мая 2023 • 12:37 Комментировать (2)

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила экс-судье ФИФА Игорю Егорову. В своем интервью рефери сказал, что «Салиховой пора закрыть пасть».

«Так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что Зарема обвинила судей в предвзятости после матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Егоров Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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kostet
09 Мая 2023 в 14:33
Как спартак не поймет,главные денежные вливания,это "работа" этой мадиуазель.И чем чаще она говорит,тем свободней рот,а соответственно меньще денег в бюджет клубу.Ее работа глубоко молчать.
sqrt
09 Мая 2023 в 12:49
Каков поп, таков и приход)
Хамство Егорова, этого решалы, которого с треском, как и Вилкова, изгнали из футбола, красноречиво характеризует всё бездарное руководство РФС, полностью развалившего рассейский футбол и сделавшего из него посмешище.
Административное распределение мест, продажность решал, серость футболеров — вот лицо рассейского футбола.
И в этом тоже есть вина такого мерзавца, как Егоров.
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