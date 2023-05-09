Салихова - Егорову: «Сексист в вечном поиске мозга»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила экс-судье ФИФА Игорю Егорову. В своем интервью рефери сказал, что «Салиховой пора закрыть пасть».

«Так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что Зарема обвинила судей в предвзятости после матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.