Салихова - Егорову: «Сексист в вечном поиске мозга»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила экс-судье ФИФА Игорю Егорову. В своем интервью рефери сказал, что «Салиховой пора закрыть пасть».
«Так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
Напомним, что Зарема обвинила судей в предвзятости после матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.
Хамство Егорова, этого решалы, которого с треском, как и Вилкова, изгнали из футбола, красноречиво характеризует всё бездарное руководство РФС, полностью развалившего рассейский футбол и сделавшего из него посмешище.
Административное распределение мест, продажность решал, серость футболеров — вот лицо рассейского футбола.
И в этом тоже есть вина такого мерзавца, как Егоров.
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