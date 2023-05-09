По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», наставник «Оренбурга» Марцел Личка может продолжить свою тренерскую карьеру в московском «Динамо».

Сейчас чешский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «бело-голубых». Ожидается, что вслед за Личкой в «Динамо» могут перейти аргентинские футболисты «Оренбурга» — полузащитник Лукас Вера и нападающий Брайан Мансилья.

Напомним, что сейчас динамовцев возглавляет серб Славиша Йоканович, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по окончании текущего сезона.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая восьмой «Оренбург» на три очка. До конца турнира командам осталось провести по четыре игры.