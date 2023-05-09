Нападающий «Зенита» Сергеев назвал лучшего футболиста и тренера РПЛ

Центрфорвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев назвал лучшего футболиста и тренера Российской премьер-лиги.

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер - Сергей Богданович», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

В последнем матче «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2. Сергеев отметился решающим голов в компенсированное время.

За четыре тура до окончания сезона Премьер-лиги петербургский клуб гарантировал себе чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд стали обладателями золотых наград.