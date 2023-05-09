Игрок «Локомотива» Конти рассказал о восстановлении от травмы

Защитник Херман Конти, выступающий за московский «Локомотив», дал комментарий относительно того, когда может вернуться на поле после травмы.

«Когда восстановлюсь? Не знаю, надеюсь скоро, чувствую себя хорошо», - приводятся слова 28-летнего аргентинского футболиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Южноамериканский защитник пополнил ряды «железнодорожников» в январе нынешнего года. В составе московского коллектива Конти провел пять поединков, в которых отметился результативной передачей.

По итогам 26 туров Премьер-лиги «Локо» набрал 35 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.