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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «Спартаку» нельзя опускать руки после поражения от «Зенита»

09 Мая 2023 • 11:46 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов поддержал «красно-белых» после поражения от петербургского «Зенита» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Столичный коллектив уступил со счетом 2:3.

«Не думаю, что данная неудача выбьет «Спартак» из колеи. «Спартаку» нельзя опускать руки. Надо проанализировать ошибки и готовиться дальше. Верю, что москвичи будут биться до последнего тура», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

За четыре тура до завершения сезона РПЛ «Спартак» с 49 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Чернышов
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