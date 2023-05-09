Нападающий «Локомотива» Игнатьев высказался о возможном переходе в израильский клуб

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о возможном переходе в «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Ранее сообщалось, что израильский клуб заинтересован в услугах 24-летнего россиянина, однако «Хапоэль» отпугивают финансовые запросы футболиста. По словам самого Игнатьева, его будущее определится только летом.

«Общался ли я с израильским клубом? Я вообще ни с кем об этом не разговариваю, всем занимаются мои представители. Моё дело — тренироваться и играть в футбол», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Действующий контракт Игнатьева с «Локомотивом» рассчитан до конца июня нынешнего года. В текущем сезоне нападающий провёл за «железнодорожников» 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.