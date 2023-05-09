Зиньковский оценил шансы «Спартака» на второе место

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о шансах своей команды финишировать на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Реально стать вторыми - борьба продолжается. У нас еще четыре матча и их нужно хорошо провести, в каждом взять по максимуму очков. Все зависит от нас в этих играх», - передает слова полузащитника издание ТАСС.

В 26-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 2:3. После этой неудачи подопечные Гильермо Абаскаля опустились на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» отстают от идущего вторым ЦСКА на два балла.