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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский оценил шансы «Спартака» на второе место

09 Мая 2023 • 11:37 Комментировать (1)

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о шансах своей команды финишировать на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Реально стать вторыми - борьба продолжается. У нас еще четыре матча и их нужно хорошо провести, в каждом взять по максимуму очков. Все зависит от нас в этих играх», - передает слова полузащитника издание ТАСС.

В 26-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 2:3. После этой неудачи подопечные Гильермо Абаскаля опустились на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» отстают от идущего вторым ЦСКА на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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09 Мая 2023 в 12:16
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