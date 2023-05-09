Экс-судья Егоров: «Салиховой пора закрыть свою пасть»

Экс-рефери ФИФА Игорь Егоров высказался в адрес Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. После матча 26-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «красно-белыми» Зарема обвинила судей в предвзятости.

«Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол», - передает слова Егорова «Спорт день за днём».

Матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 3:2. За четыре тура до окончания сезона подопечные Сергея Семака гарантировали себе золотые медали. Питерцы в пятый раз подряд стали чемпионами.