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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-судья Егоров: «Салиховой пора закрыть свою пасть»

09 Мая 2023 • 11:31 Комментировать (2)

Экс-рефери ФИФА Игорь Егоров высказался в адрес Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. После матча 26-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «красно-белыми» Зарема обвинила судей в предвзятости.

«Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол», - передает слова Егорова «Спорт день за днём».

Матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 3:2. За четыре тура до окончания сезона подопечные Сергея Семака гарантировали себе золотые медали. Питерцы в пятый раз подряд стали чемпионами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Игорь Егоров Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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sqrt
09 Мая 2023 в 12:05
Каков поп, таков и приход)
Хамство Егорова, этого решалы, которого с треском, как и Вилкова, изгнали из футбола, красноречиво характеризует всё бездарное руководство РФС, полностью развалившего рассейский футбол и сделавшего из него посмешище.
Административное распределение мест, продажность решал, серость футболеров — вот лицо рассейского футбола.
И в этом тоже есть вина такого мерзавца, как Егоров.
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