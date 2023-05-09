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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Амельченко: «Вокруг «Спартака» много разговоров о том о сём, а воз и ныне там» эксклюзив

09 Мая 2023 • 11:17 Комментировать (1)

Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер вратарей мозырской «Славии» Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление ряда команд в нынешнем сезоне РПЛ.

- О чемпионстве «Зенита» я бы сказал, что это было ожидаемо, так как у него более сбалансированный состав, чем у других. Те люди, которые выходят у «Зенита» на замену, как правило, усиливают игру, и это очень важно. Я надеялся, что ЦСКА с Федотовым составит конкуренцию, но на дистанции они допустили больше ошибок. Вокруг «Спартака» много разговоров о том о сём, а воз и ныне там. «Ростов», я думаю, выступает очень достойно и до последнего будет участвовать в медальной гонке. Для него это отличный результат, и вряд ли там кто-то расстроится, что они не взяли чемпионство. «Ахмат» удивляет, «Оренбург» интересен атакующими действиям. Это достаточно яркая команда, но мне кажется, что у неё нет баланса между атакой и обороной. Они могут 3 забить и потом 4 получить. «Динамо», всем понятно, должно быть выше на бумаге, но как показывает практика, не только футболисты залог успеха.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Антон Амельченко РПЛ
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