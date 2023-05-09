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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Чтобы уравнять шансы с «Зенитом», нужно ввести потолок зарплат или ограничение трансферов на внутренней арене» эксклюзив

09 Мая 2023 • 11:14 Комментировать (1)

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завоевание очередного титула чемпиона России санкт-петербургским «Зенитом».

- Чемпионство «Зенита», я думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Как бы специалисты и журналисты ни пытались искусственно возродить интригу, с чемпионом всё ясно было уже давно. «Зенит» на сегодняшний день находится на другом уровне по сравнению с остальными клубами. В его составе есть ряд футболистов, кто делает разницу на поле, а если брать конкурентов, то в их составах таких игроков по одному, максимум по два, как в ЦСКА и в «Спартаке». А в «Ростове» я вообще не вижу таких футболистов. Этого мало, чтобы на равных конкурировать с «Зенитом», притом что питерцы проводят свои игры не на максимуме, и если вдруг понадобится, могут ещё прибавить. Когда в последнем чемпионском матче против «Спартака» им нужно было прибавить, после того как москвичи сделали счёт 2:2, они прибавили и забили. Для того чтобы хоть как-то уравнять шансы команд, надо, я думаю, ввести ограничения – или потолок зарплат или не более одного трансфера на внутренней арене, а то получается, что «Зенит», приобретая игроков у конкурентов, не только укрепляет свои позиции, но и ослабляет этих самых конкурентов. Пример Бакаева показателен, хотя мы не можем сказать, что он сильно усилил «Зенит» в этом смысле, но то, что его уход ослабил «Спартак», в этом, я думаю, сомнений нет. То же самое может произойти, если «Зенит» подпишет Дивеева из ЦСКА. А так, «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Единственный минус, что мы по-прежнему не видим в составе питерцев местных воспитанников, – даже сейчас, когда «Зенит» не выступает в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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