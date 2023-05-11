Новый рекорд чемпионатов России: бомбардиры-легионеры

Поражение московского «Спартака» от питерского «Зенита» позволило клубу с берегов Невы стать девятикратным чемпионом России, завоевать вторую звезду (чемпионы СССР – 1984 год), выиграть звание чемпионов России в пятый раз кряду. Но для «красно-белых» нашлась своя «ложка мёда в бочке дёгтя». Реализованный пенальти на 85-й минуте встречи стал для Квинси Промеса 86-м голом в рамках чемпионатов России. Похоже, что это рекорд на века, или у кого-то есть шанс обогнать спартаковца?

Кто обгонит Промеса

На текущий момент список лучших бомбардиров-легионеров выглядит следующим образом:

Квинси Промес (Нидерланды, «Спартак») – 86 голов

Вагнер Лав (Бразилия, ЦСКА) – 85 голов

Сердар Азмун (Иран, «Рубин», «Ростов», «Зенит») – 85 голов

Кристиан Нобоа (Эквадор, «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит», «Сочи») – 76 голов

Данни (Португалия, «Динамо», «Зенит») – 68 голов

Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар, ЦСКА) – 66 голов

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Веллитон (Бразилия, «Спартак») – 57 голов

Халк (Бразилия, «Зенит») – 55 голов

Из восьми человек завершили карьеру только двое: Сейду Думбия иДанни. У остальных есть шанс изменить ситуацию, но для этого нужно вернуться в чемпионат России.

Вагнер Лав или Сердар Азмун

Именно эти два форварда имеют шанс догнать Квинси Промеса, который в свой 31 год находится в отличной форме и вряд ли уйдёт из «Спартака», в котором его всё устраивает. Да и была уже попытка ухода. Вполне вероятно, что Промес сможет первым из легионеров покорить Клуб Федотова и добраться до отметки в 100 голов в чемпионатах России. Вагнер Лав, даже если и вернётся в ЦСКА (о чём периодически ходят слухи), вряд ли сможет тягаться с нидерландским «красно-белым» в свои 38 лет. В этом плане куда больше шансов у иранского форварда: Азмуну всего 28. В Европе он не блещет (33 матча и 5 голов за «Байер» во всех турнирах). Его карьера чем-то напоминает путь Промеса. Попытка заиграть в Европе не удалась. Значит ли это, что пора возвращаться в Россию?

Что ни фамилия – легенда!

И с этим сложно поспорить. Данни, Думбия, Веллитон иХалк в лучшие годы были лидерами своих клубов. Переход Данни из «Динамо» в «Зенит» летом 2008-го стал самым дорогим внутренним трансфером в РПЛ на тот момент. И португалец полностью окупил вложенные в него средства, став вместе с «Зенитом» обладателем Суперкубка УЕФА и трёхкратным чемпионом России. Свою карьеру Данни завершил в 2018-м в «Маритиму», родном для игрока клубе. И если португалец уже не сможет улучшить свой результат как бомбардира в чемпионате России, то, может быть, его результат побьют сыновья-близнецы Бернарду и Франсишку?

Забивал в пяти клубах

Кристиан Нобоа – единственный из нашего списка, кто забивал за пять различных клубов РПЛ. И в каждом он был в лидерах, а с четырьмя из них Нобоа завоёвывал медали чемпионатов России. Отметим, что эквадорец имеет в своём активе 352 матча в рамках чемпионатов России. До лучшего результата среди легионеров, который принадлежит Дейвидасу Шемберасу, всего 17 матчей. Чтобы его обойти, 38-летнему Нобоа нужно пройти в следующий сезон. Справится?

С учётом текущей политики клубов РПЛ, качественных легионеров становится всё меньше. Ближайшим преследователем из действующих игроков указанной выше группы является Малком, на текущий момент имеющий в своём активе 37 голов в чемпионатах России. Но можно ли его считать легионером? Похоже, что Квинси Промес результативным действием в матче с «Зенитом» вписал себя в историю, место в которой ему предстоит потерять не скоро.

Константин Лицин