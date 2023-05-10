«Зенит» - пятёрочка: Какие чемпионские серии в России и СССР были самыми долгими

В минувшие выходные «Зенит» из Санкт-Петербурга в пятый раз выиграл чемпионат России. Вторая звезда, в городе праздник, который, похоже, закончится не скоро. Начиная с сезона-2018/19, команда Сергея Семака не знает себе равных в чемпионате России. По всей видимости, эта серия прервётся не скоро. А было ли подобное в России и Советском Союзе?

Московские клубы впереди всех

Первый чемпионат СССР был разыгран в 1936 году. Николай Старостин вынес своё предложение, которое было одобрено Всесоюзным советом физической культуры. В том же 1936-м было два чемпионата. Весеннюю часть сезона выиграло московское «Динамо», осеннюю – московский «Спартак». Именно эти две команды долгое время доминировали в Советском Союзе, пока к ним не присоединились «армейцы» Москвы. Первая серия, из двух побед, принадлежит «красно-белым», которые стали чемпионами в сезонах 1938 и 1939 года. Следом «дуплетом» выстрелило московское «Динамо», ставшее чемпионом в 1940 и 1945 году. Вероятно, их серия могла быть более долгой, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы.

Первые трёхкратные

В период с 1946 по 1948 год не было равных ЦДКА Москва, которые первыми в истории советского футбола выиграли подряд три чемпионских титула. Через несколько недель после 9 мая 1945 года начался новый футбольный сезон, матчи которого собирали аншлаги. До появления Интернета в нашем отечестве ещё было почти 50 лет, до внедрения Fan Id – 75 лет, поэтому народ ходил на матчи за положительными эмоциями и развлечением. Никаких легионеров (до их появления ещё тоже почти полвека), Григорий Федотов и Всеволод Бобров в линии атаки, Борис Аркадьев в роли главного тренера – равных тому составу армейцев не было в Советском Союзе.

Киев врывается в чемпионскую гонку

Чемпионат СССР набирал обороты. Московские «Спартак» и «Динамо» сменяли друг друга на чемпионском троне, их успехи прерывали футболисты «Торпедо» и тбилисского «Динамо», но в 1961 году чемпионами стали киевляне. Повторить свой успех у них получилось трижды кряду – с 1966 по 1968 год. Из 110 сыгранных матчей за это время киевляне проиграли только в восьми встречах! А в своём первом сезоне, 1966 года, «Динамо» впервые выиграло чемпионат и Кубок СССР. Одним из творцов успехов середины 60-х был наставник киевлян Виктор Маслов. В ту пору в составе «Динамо» Киев блистали Евгений Рудаков в воротах, Владимир Мунтян и Йожеф Сабо в полузащите, Анатолий Бышовец и Валерий Поркуян в атаке.

Эпохальный «Спартак»

Стать более чем трёхкратными чемпионами СССР кряду не удавалось ни одной из команд. После развала Советского Союза киевское «Динамо» и московский «Спартак» стали гегемонами своих стран. И если бы не «Алания» из Владикавказа, то «красно-белые» могли бы установить рекорд на века, выиграв десять раз подряд чемпионат России. Валерий Газзаев эти успехи разделил на два периода – до 1995 года и после. В результате московский «Спартак» после трёх подряд чемпионств выиграл чемпионат России шесть раз кряду – с 1996 по 2001 год. Олег Романцев и Георгий Ярцев стали творцами того успеха. Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов… Эти и другие фамилии известных игроков «красно-белых» вы знаете наизусть, если следили за успехами «красно-белых» или смотрите различные матчи ветеранов сегодня.

Современная Россия

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После успехов «Спартака» в девяностые, в России появились несколько лидеров. ЦСКА дважды подряд становился чемпионом страны (2005 и 2006, 2012/13 и 2013/14), как и казанский «Рубин» (2008 и 2009) и набиравший обороты питерский «Зенит» (2010, 2011/12). Но постепенно гегемония перешла к главной команде «Газпрома».

До рекорда чемпионатов России – шесть чемпионских титулов подряд – «Зениту» остался всего один успех. А в сезоне-2024/25 команда из Санкт-Петербурга может войти в историю, установив рекорд чемпионатов России и СССР по завоёванным подряд чемпионским титулам. Но повысится ли от таких успехов «Зенита» интерес к чемпионату России?

Константин Лицин