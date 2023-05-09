Романцев оценил игру Сергеева против «Спартака»

Экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался касательно выступления нападающего петербургского «Зенита» Ивана Сергеева в недавнем очном матче команд в 26-м туре Премьер-лиги.

«С уважением отношусь к Сергееву. Думающий, нестандартный нападающий, способный удивить и огорчить любую оборону. Часто это делает, выходя на замену, что обычно не нравится ни одному футболисту», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся на «Газпром Арене» в минувший уик-энд и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2. Сергеев забил решающий гол в добавленное время.