Юсупов ответил, готов ли завершить карьеру

33-летний хавбек Артур Юсупов, который выступает за «Сочи», ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Конкретных разговоров [о продлении контракта] нет, пока на словах. Посмотрим, как будет, так будет, не загадываю. Думаю ли о завершении карьеры? Пока нет, предпосылок нет», - передает слова полузащитника ТАСС.

Опытный полузащитник выступает за сочинский коллектив с 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня текущего года.

В нынешнем сезоне Юсупов поучаствовал в 27 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.