Сиссако: «Сочи» нужно готовиться к следующему сезону»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако поделился мнением о результатах своей команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

После 26 туров «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. До конца сезона командам осталось провести по четыре встречи.

По словам футболиста, сочинцам уже сейчас необходимо начинать подготовку к следующему сезону, так как в нынешнем розыгрыше команда уже ни на что не претендует.

«Нам нужно работать каждый день, улучшать свою игру. Уже нужно готовиться к следующему сезону. Этот сезон окончен. Мы не сможем добраться до первых пяти строчек», — цитирует Сиссако «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Сочи» проведёт 14 мая против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.