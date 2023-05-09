Озбилиз оценил шансы Сперцяна заиграть в топ-лиге Европы

Экс-игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в европейском топ-чемпионате.

«Эдик уже готов к игре в Европе. У него все шансы заиграть в топ-5 лиг европейского футбола. Эдуарду больше всего подойдет Испания или Германия», - цитирует Озбилиза Sport24.

Сперцян – воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний полузащитник сыграл 25 матчей, записав на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.

Трудовое соглашение Сперцяна с «быками» рассчитано до лета 2026 года. Его трансферный ценник составляет девять миллионов евро.