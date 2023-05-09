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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов»

09 Мая 2023 • 10:29 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об удалении защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте в недавнем матче против петербургского «Зенита» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Этому нет объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию? Появление этого защитника в «Спартаке» вызывает много вопросов», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 3:2.

Дуарте перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Алексис Дуарте
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