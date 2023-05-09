Романцев высказался об ошибке Селихова в матче с «Зенитом»

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об ошибке голкипера «народной команды» Александра Селихова в моменте с голом хавбека «Зенита» Клаудиньо в матче 26-го тура Премьер-лиги.

«Для меня вратари - люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. У Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением», - передает слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

Матч на «Газпром Арене» завершился победой «Зенита» со счетом 3:2.

В нынешнем сезоне чемпионата России Селихов провел 24 поединка, в которых пропустил 32 гола.