Жоаозиньо: «Я хочу остаться в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо, чей контракт с южанами рассчитан до лета нынешнего года, высказался о своём будущем.

По словам 34-летнего бразильца, пока он не ведёт переговоры о продлении соглашения. При этом Жоаозиньо признался, что хотел бы продолжить свои выступления в составе «Сочи».

«Переговоров о продлении контракта с «Сочи» ещё не было. Почему? Не знаю, пока ждём окончания сезона. Я хочу остаться в «Сочи». С другими клубами я пока не контактировал», — цитирует Жоаозиньо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Цвета «Сочи» Жоаозиньо защищает с августа 2020 года. Ранее он выступал за «Краснодар» и «Динамо».