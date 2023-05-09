Афанасьев: «Малком сильнее Промеса, это очевидно»

Экс-футболист столичного «Спартака» Андрей Афанасьев провел параллель между Квинси Промесом и Малкомом.

«Малком сильнее Промеса. Многие сейчас их сравнивают, ведь это лидеры своих команд, но я даже не хочу обсуждать это. Считаю, что Малком сильнее Квинси. Для меня это очевидно», - приводятся слова Афанасьева на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Малком отметился 22 забитыми мячами и семью результативными передачами. В свою очередь Промес забил 18 голов и отдал семь ассистов.

В рамках 26-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2.