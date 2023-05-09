Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыт размер миллионных премий игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»

09 Мая 2023 • 09:53 Комментировать

В центральном поединке 26-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимал московский «Спартак». «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:2.

Журналистам «РБ Спорта» стал известен размер премиальных выплат футболистам питерского клуба. Игроки стартового состава получили по пять миллионов рублей, а резервисты – по два миллиона.

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. За четыре тура до завершения сезона РПЛ подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
10:06 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Я хочу остаться в «Сочи»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «Малком сильнее Промеса, это очевидно»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт размер миллионных премий игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Манчестер Сити»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Личка хочет сохранить Оганесяна в «Оренбурге»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков заявил, что может уйти из «Зенита» в конце сезона
07:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Снимаю шляпу перед Семаком»
00:03 · Россия. Премьер-лига
Бывший наставник «Пари НН» Горлов заявил, что хотел видеть Дзюбу в составе своей команды
08 Мая
23:26 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов высказался о своём увольнении из «Факела»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе - о разгромном поражении от «Локомотива»: Мне кажется, равная была игра
22:13 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Я сдал все документы для получения российского гражданства
22:02 · Россия. Премьер-лига
Салихова ответила Быстрову на оскорбления в свой адрес
21:52 · Россия. Премьер-лига
Вагнер - о рекорде Промеса: «Если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о Зареме: «Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус» 2
Все новости
Рекомендуем