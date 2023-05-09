Раскрыт размер миллионных премий игроков «Зенита» за победу над «Спартаком»

В центральном поединке 26-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимал московский «Спартак». «Сине-бело-голубые» отпраздновали победу со счетом 3:2.

Журналистам «РБ Спорта» стал известен размер премиальных выплат футболистам питерского клуба. Игроки стартового состава получили по пять миллионов рублей, а резервисты – по два миллиона.

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. За четыре тура до завершения сезона РПЛ подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на 13 очков.