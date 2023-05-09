Билялетдинов: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой»

Экс-игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался касательно будущего нападающего Артёма Дзюбы. Трудовое соглашение 34-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до конца этого сезона.

«Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1». Слышал, что Артём хочет продлить на два года, но в этой ситуации «железнодорожники» должны настаивать на своем», - приводятся слова Билялетдинова на страницах издания Metaratings.ru.

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в феврале нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём провел девять матчей, записав на свой счет восемь голов и четыре ассиста.