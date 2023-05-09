Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты», а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Жду равной борьбы. Не думаю, что в этом первом матче полуфинала противники определят победителя. Основная драма пройдет в ответном матче. Так что ставлю тут на ничью», - передает слова Мостового Vseprosport.ru.

Первый матч ½ финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 9 мая. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.