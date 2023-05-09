Личка хочет сохранить Оганесяна в «Оренбурге»

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка высказался касательно будущего полузащитника Степана Оганесяна.

«Для меня Оганесян - талантливый игрок. Он молодой, надо работать и показывать себя. Он сейчас в аренде. Если будет возможность его оставить, то я хочу, чтобы он остался в команде», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Оренбург» арендовал Оганесяна у московского «Спартака» летом прошлого года до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Степан принял участие в 16 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.