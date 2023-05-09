Бывший наставник «Пари НН» Горлов заявил, что хотел видеть Дзюбу в составе своей команды

Бывший главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Артём Горлов заявил, что хотел видеть российского нападающего Артёма Дзюбы в составе нижегородской команды.

СМИ сообщали, что форвард мог пополнить ряды «Пари НН», однако по итогу он стал игроком московского «Локомотива».

«Я лично хотел очень Артёма в «Пари НН». Считаю, что «Локомотиву» его нужно продлить. Есть внутренняя химия и результат», - приводит слова Горлова «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба подписал соглашение со столичным клубом до 30 июня этого года.

За девять проведенных игр в Российской премьер-лиге Дзюба отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.