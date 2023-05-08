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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов высказался о своём увольнении из «Факела»

08 Мая 2023 • 23:26 Комментировать
Факел
...
Пари НН
13.05 18:00

Российский специалист Дмитрий Пятибратов высказался о своём увольнении с поста главного тренера «Факела». Напомним, что наставник покинул свою должность 30 апреля.

Пятибратов отметил, что был удивлён данному решению, но не шокирован, также он дал понять, что узнал об этом решении после матча 25-го тура РПЛ против «Динамо», в котором воронежский клуб одержал выездную победу со счётом 2:0.

«Наверное, нашей работы оказалось недостаточно. Мы должны были быть уверены, что команда сохранит прописку в РПЛ», - приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, что новым главным тренером «Факела» был назначен Вадим Евсеев. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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ФАКЕЛ ПАРИ НН
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