Салихова ответила Быстрову на оскорбления в свой адрес

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, ответила экс-футболисту столичного клуба Владимиру Быстрову.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что Зарема уже через пять минут испугалась бы, если бы попробовала себя в качестве арбитра.

«Как только судьям перестанет раздавать свистки газпромовское руководство РФС, в ту же секунду появятся и квалифицированные судьи. Главный свой KPI — две звезды «Зенита» — руководство РФС с их КДК и ЭСК уже выполнило на 5 с плюсом», - приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, что «Зенит» оформил досрочное чемпионство после победы над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ.